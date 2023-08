Brandweerman gewond bij brand in gekraakt tankstation

DE ZWAARSTE STRAF. Het ‘monster van Brussel’ krijgt als jongste ooit levenslang na dubbel moordpro­ces: “En nu krijgt hij de kans om ons tegen het lijf te lopen”

Pas 16 jaar was Junior Pashi Kabunda toen hij in hartje Brussel een pianist doodschopte. Pas 19 jaar was hij, toen hij tijdens penitentiair verlof zijn eigen peuter wurgde, haar overgrootmoeder vermoordde en verkrachtte, en ook zijn ex het leven probeerde te ontnemen. Dat het ‘monster van Brussel’ op zijn twintigste te horen kreeg dat de rest van zijn leven achter tralies zou plaatsvinden, mocht niemand dan ook verbazen. Maar wat de nabestaanden eind 2022 te horen kregen, veroorzaakte véél meer dan enkel verbazing.