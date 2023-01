Brandweerlieden leggen kruispunt Kunst-Wet lam tijdens betoging: Rode Kruis springt bij om hulpverlening in Brussel te garanderen

KIJK. Liberale vakbond wil problemen van hulpdiensten aankaarten

Ambulanciers en brandweermannen namen het kruispunt van Kunst-Wet in door symbolisch hun werkkledij neer te leggen op de blokkades van de politie. Eerst kon het verkeer zich nog over het kruispunt bewegen, maar omstreeks 9.35 uur begonnen de manifestanten zich te verspreiden. Het verkeer vanuit de Wetstraat werd volledig tegengehouden en de auto’s moesten rechtsomkeer maken. De hulpverleners trokken even later ook naar het kabinet van Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Rudi Vervoort.

Rode Kruis moet inspringen

Door de manifestatie is er vrijdag een pak minder personeel aan het werk bij de Brusselse brandweer. “Voorlopig heeft de verminderde aanwezigheid van personeel geen grote gevolgen. Momenteel kunnen we de hulpverlening in het Brussels Gewest nog bolwerken en zijn alle diensten bezet”, zegt Walter Derieuw, woordvoerder van de Brusselse brandweer. “We hebben wel een intern noodplan geactiveerd en de beschikbare manschappen verdeeld over de beschikbare voertuigen. Daarvoor hebben we onder meer beroep gedaan op acht vrijwilligers van het Rode Kruis om de ziekenwagens mee te bemannen.”

Buitensporig geweld

De liberale vakbond VSOA onderneemt de actie om de problemen aan te kaarten waarmee de personeelsleden van de hulpverleningszones kampen. Het gaat om de toenemende agressie naar de hulpverleners toe, het personeelstekort, het stijgende aantal interventies en het uitblijven van een eindeloopbaanvoorziening. In de eerste tien maanden van 2022 werden al 81 incidenten van agressie tegen hulpverleners gemeld. Maar vooral de laatste weken was er sprake van buitensporig geweld. Zo werden twee ambulanciers tijdens Nieuwjaarsnacht bekogeld met vuurwerk vlak nadat ze tevergeefs een man hadden gereanimeerd die van een ingestort balkon was gevallen. Enkele weken geleden nog moest de politie tussenbeide komen toen hulpverleners met de dood bedreigd werden door een agressieve patiënt in het ziekenhuis. En in november en december werden de hulpdiensten geviseerd bij rellen na de voetbalwedstrijden van Marokko. “Het is stilaan een dagelijkse realiteit geworden”, zei Eric Labourdette, vakbondsafgevaardigde en ambulancier bij de Brusselse brandweer twee weken geleden in deze krant. “De aanvallen wordt alleen maar talrijker en erger. En er gebeurt helemaal niets op politiek vlak. Dat is zeer verontrustend. Hoewel we een risicovol beroep hebben, zijn collega’s eerder bang om te sterven na een mesaanval dan om te komen in een brand. Hoe kunnen wij ons job nu nog op een degelijke manier uitvoeren”, vraagt de vakbondsman zich af. “Zelfs in oorlogsgebieden worden hulpverleners niet bekogeld of beschoten, maar in Brussel dus wel.”