Brandweer treft lichaam in woningbrand aan: slachtoffer al dood voor brand uitbrak

De Brusselse brandweer werd donderdagavond opgeroepen voor een brand in een huis in de Lakenselaan in Jette. “Toen de brandweermannen ter plaatse kwamen, troffen ze een levenloos lichaam in de woning aan”, zegt Jets burgemeester Hervé Doyen. “Het slachtoffer zou evenwel al overleden zijn nog voor de brand uitbrak. Of het om de bewoner gaat, is nog niet duidelijk. Ook rond de omstandigheden van het overlijden heerst momenteel nog onduidelijkheid. Het parket komt ter plaatse en voert het onderzoek naar de feiten.” Bij het Brusselse parket was donderdagavond laat niemand bereikbaar voor commentaar.