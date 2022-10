Brandweer rukt uit voor ondergelopen straten en tunnels

Vooral in de gemeenten Anderlecht en Koekelberg staan enkele straten blank door het onweer. “Er zijn een 10-tal interventies bezig, en nog een 20-tal wachtende”, meldt Walter Derieuw van de Brusselse brandweer. Ook in het centrum is er overlast. Daar staat de Kunst-Wettunnel onder water in beide richtingen. Vanwege wateroverlast is de Stefaniatunnel richting centrum afgesloten voor het verkeer. Ook de Georges Henri-tunnel is afgesloten voor het verkeer in beide richtingen.