Brandweer redt vier slachtoffers uit “leegstaande” woning

De noodcentrale 112 kreeg donderdag rond 01.50 uur een oproep voor een woningbrand in de Ankerstraat. Er steeg rook op uit een huis met twee verdiepingen. Er hoorde niemand aanwezig te zijn in het pand, het gebouw is op papier immers onbewoond. Toch vond de brandweer vier mensen in de woning.

Matras

De brand op het gelijkvloers was vlug onder controle. Er stonden spullen in brand, waaronder een matras. De oorzaak van de brand dient nog nader bepaald te worden. De bewoners van het nabijgelegen rust –en verzorgingstehuis waren nooit in gevaar.

De brandweer zal nu via de politie een verzoek doen om het gebouw hermetisch af te sluiten, zodat het gebouw niet meer toegankelijk is voor krakers. Branden blussen in leegstaande, verlaten gebouwen is een groot risico. De brandweer weet in zulke panden niet of het gebouw nog stabiel is, er ligt vaak rommel en er is onzekerheid over het aantal aanwezigen.