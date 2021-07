Brandweer redt man uit riool in Molenbeek

Koekelberg Man gekneld in keldergat

21 juli De brandweerdienst moest woensdagmorgen om 3.20 uur uitrukken voor een wel zeer bijzondere interventie. In een woning in de Jetselaan in Koekelberg zat een man gekneld in een keldergat. Bij aankomst waren alleen zijn hoofd en een arm zichtbaar.