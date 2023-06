Brandweer moet tiental leerlingen bevrijden uit geblokkeerde lift van metrostation: “Ze waren erg moedig”

Basis­school De Lampion behaalt certifi­caat Kinderrech­ten­school

Het schoolfeest van Basisschool De Lampion in Peutie stond afgelopen weekend in het teken van de rechten van het kind. Dat is zeker geen toevallige keuze, want voortaan mag de school de titel van Kinderrechtenschool dragen. Dat is een bekroning van een project van ruim twee jaar. “Maar hiermee zit het werk er niet op”, klinkt het ambitieus.