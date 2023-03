Brandweer herdenkt collega Jean-François Spelmans, die vandaag 1 jaar geleden omkwam tijdens een interventie: “Voor de collega’s die er toen bij waren, was het bijzonder moeilijk”

NOG 3 DAGEN... Driester­ren­ho­tel Les Eleveurs zit tijdens Carnaval vol feestvier­ders: “Het verschil met de zakenman­nen van anders? Confetti en make-up in de bedden”

Carnavalisten maken zich stilaan op voor drie dolle nachten. Heel wat feestvierders kiezen er dan ook voor om die nachten door te brengen op hotel. Dé place to be voor velen is daarom Hotel Les Eleveurs, langs de Suikerkaai. De kamers zijn er volboekt en de voorbereidingen zijn getroffen. Hoteluitbaatster Amanda De Brouwer ziet het alvast helemaal zitten, dat terwijl ze het weekend zélf mee carnaval viert met haar groep De Nachtratten. “Ik heb het volle vertrouwen in mijn team.”