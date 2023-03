Brandweer bevrijdt...kat: “Deel vleugel gedemonteerd”

Einde van een tijdperk: iconisch Goudkas­teel­tje verdwijnt onder de sloophamer

De sloopwerken aan het iconische Goudkasteeltje in Buizingen zijn gestart. Het gebouw is namelijk vervallen en de sloophamer is de enige oplossing. Het was bijna zeventig jaar het woonhuis van ondernemer Pieter Van Cauwelaert en zijn gezin, en een ontmoetingsplek voor zijn vrienden, waaronder politici en artiesten zoals Will Tura. Het is bovendien ook de locatie waar zanger Will Tura in 1973 trouwde met zijn geliefde Jenny.