Brandstichter van protest Good Move-plan in Schaarbeek naar de rechtbank

Brussel Voor -en tegenstan­ders circulatie­plan laten zich horen op gemeente­raad, college bevestigt opschor­ting

Woensdagavond kregen Jettenaren de kans om zich tijdens de gemeenteraad uit te spreken over het nieuwe circulatieplan dat sinds kort van kracht is. Voor- en tegenstanders verzamelden in de raadzaal, en mochten elk hun zegje doen. Boe-geroep en applaus wisselden elkaar af, maar er waren geen incidenten. De burgemeester bevestigde dat het circulatieplan tijdelijk wordt opgeschort, in november zullen de verkeersfilters verwijderd worden.

27 oktober