Brandje in locomotief in Brussel Noord: hinder beperkt

Opnieuw uitstel van dossier rond strengere rookmelder­plicht: "veiligheid van de Brusselaar staat op het spel"

In Vlaanderen en Wallonië zijn rookmelders verplicht in elke woning en op elke verdieping, maar in Brussel geldt de verplichting enkel voor huurwoningen. Er wordt gewerkt aan een wettekst rond een betere rookmelderplicht in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, maar dat dossier is opnieuw op de lange baan geschoven.

13 juli