Brandje in Brussels stadhuis: geen schade aan historisch pand

Brussel/Rand Van griezel­toch­ten tot een filmmara­thon: op deze 7 plekken in Brussel, de Rand en het Pajotten­land bibber je met Halloween

Halloween staat voor de deur en dus komen de monsters en geesten weer tot leven. Heb jij al een idee hoe je de griezeligste dag van het jaar gaat vieren? Wij maken je wegwijs in het ruime aanbod met zeven enge activiteiten in Brussel, de Rand en het Pajottenland. Van een lugubere sfeer in Mini-Europa tot een Halloween Party in Halle: hier bibber jij dit jaar uit je vel.

20 oktober