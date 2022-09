Brandend voertuig in Belliardtunnel: Jubelpark-, Wet- en Reyers-Centrumtunnel opnieuw open

Dat voertuig, een VW Caddy, reed in de Belliardtunnel en vloog daar kort na 17.30 uur om een nog onduidelijke reden in brand. De vier tunnels werden daarop afgesloten voor het verkeer om de brandweer toe te laten de brandende wagen te blussen. De Belliardtunnel werd ook geëvacueerd via de nooduitgangen en alle wagens werden uit de tunnels geleid. Kort na 18.00 uur was het vuur geblust, maar de Belliardtunnel moest nog geventileerd worden en er moest nagegaan worden of er schade was aan de tunnel zelf.