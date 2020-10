Brand in woonzorgcentrum: twee bewoners naar het ziekenhuis

Brussel Actievoer­ders vragen in Brussel EU-belasting op financiële transac­ties

14 oktober Actievoerders van CNCD-11.11.11 en Youth for Climate-boegdbeeld Adélaïde Charlier hebben woensdag aan het rondpunt van Schuman in Brussel een actie gehouden voor een Europese belasting op financiële transacties. Ze vragen de Europese lidstaten om de regelgeving goed te keuren, want hiermee moet het Europese post-COVID-herstelplan Next Generation gefinancierd worden.