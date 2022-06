Brand in Sint-Gillis: man redt zichzelf door matras uit het raam te gooien en te springen

Dinsdagnacht rond 1 uur kreeg de brandweer van Brussel een oproep binnen voor een brand in een rijwoning van drie verdiepingen in de Fortstraat in Sint-Gillis.

De brand ontstond in een opbergruimte in de trappenhal tussen de eerste en tweede verdieping. De trappenhal was daardoor niet toegankelijk wegens vlammen en rook. De bewoners hadden dus geen vluchtweg om uit de woning te geraken. Eén van hen sprong uit het raam omdat hij geen andere uitweg zag. Hij had gelukkig wel eerst een matras uit het venster gegooid om de schok op te vangen. Hij raakte niet ernstig verwond en werd ter controle overgebracht naar het ziekenhuis. Dat meldt de brandweer van Brussel. De brandweer benadrukt dat het geen goed idee is om uit een raam te springen bij een brand. “Indien je vluchtweg via de trappenhal, gevuld met rook, afgesneden is, blijf je in je appartement. Vervolgens stop je best de kieren onder de deur dicht en maak je je aanwezigheid en positie kenbaar aan de brandweer via een raam”, zegt Walter Derieuw, woordvoerder van de brandweer van Brussel.

Verder werd op dezelfde verdieping een tienermeisje geëvacueerd met een autoladder van de brandweer. Ze had rook ingeademd en werd ter plaatse verzorgd. Een derde bewoner bleef in zijn appartement en riep om hulp via een raam aan de achterzijde van het gebouw. Hij kreeg een rescuehood om die aangesloten was op het ademhalingstoestel van een hulpverlener van de brandweer en werd vervolgens veilig geëvacueerd.

De brandweer meldt dat de brand snel geblust was. De oorzaak van de brand is nog niet gekend, maar zou accidenteel zijn. Na ventilatie bleven de appartementen bewoonbaar, maar de inwoners hebben er de voorkeur aan gegeven om de nacht verder door te brengen bij vrienden of familie.