Brand in ondergrondse garage: 20 bewoners geëvacueerd

Donderdagavond heeft het gebrand in een vuilnisbaklokaal van een ondergrondse garage in de Godecharlestraat in Elsene. Bij de brand vielen geen gewonden, en was er geen schade. “De garagepoort moest opengebroken worden, omdat er geen rechtstreekse toegang was”, zegt Walter Derieuw van de Brusselse brandweer. “De brand zorgde voor veel rookontwikkeling, als gevolg moest een twintigtal bewoners geëvacueerd worden door de politie en de brandweer”, aldus Derieuw. De brandweer heeft het gebouw na de brand lang moeten ventileren. Nadien is er nog gecontroleerd of er CO aanwezig was. Toen bleek dat dit niet het geval was, mochten de bewoners terugkeren naar hun woonst. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk.