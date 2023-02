Brand in instelling voor jongeren in Ukkel

Vrienden en familie nemen afscheid van Imane

In Vilvoorde werd maandagmiddag afscheid genomen van Imane K. De jonge vrouw werd afgelopen vrijdag gevonden nadat ze in de nacht van 28 op 29 januari verdronk in de Zenne. De traditionele islamitische dienst vond plaats in de moskee Annasr en trok veel belangstelling.