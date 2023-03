Brand in gekraakt hotel

Olympic Essenbeek krijgt toelage voor vernieu­wing atletiekpi­s­te Huizingen

De atletiekpiste in het provinciedomein van Huizingen is al enkele jaren aan vernieuwing toe. De provincie pakt de piste binnenkort aan en vraagt hiervoor ook een investering van Olympic Essenbeek Halle vzw. De stad Halle geeft de atletiekclub daarom een eenmalige subsidie. De gemeente Beersel, waar de atletiekpiste gelegen is, financiert niet mee in het project.