Brand in Brussels rusthuis: één bewoner naar het ziekenhuis

Politie en handelaars richten 15 ‘Safe Places’ op voor slachtof­fers van straatinti­mi­da­tie: “Onveilig­heids­ge­voel moet afnemen”

In de omstreden Brusselse brabantwijk kunnen slachtoffers van straatintimidatie of onmiddelijke dreiging vanaf vandaag terecht in één van de vijftien ‘Safe Places’. Die moeten ervoor zorgen dat iemand die zich bedreigd voelt, onmiddelijk kan vluchten naar een veilige plek. Verschillende handelaars nemen deel aan het project in samenwerking met de lokale politiezone Brussel Noord.