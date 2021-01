Brand in Bozar: brandweer massaal ter plaatse na vlammen op dak, brandweerman overgebracht naar ziekenhuis

De brand ontstond kort na 16 uur. Ploegen van de Brusselse brandweer waren al meer dan twee uur ter plaatse toen brandweerwoordvoerder Walter Derieuw iets na 19u aangaf dat de dakbrand onder controle was gebracht. Er was geen branduitbreiding naar binnen. Eén brandweerman raakte tijdens de bluswerken onwel en is overgebracht naar het ziekenhuis. Over de juiste oorzaak van de brand bestaat nog geen duidelijkheid.

“De brand heeft zich niet uitgebreid naar de omliggende gebouwen en is ook aan de binnenzijde van het gebouw onder controle”, zegt brandweerwoordvoerder Walter Derieuw. “Verschillende van onze ploegen zijn op het dak aan het werk omdat de ladderwagens niet ver genoeg op het dak reiken. “We nemen water in de straat, dat we via de pompwagens leiden om er extra druk op te zetten, waarna het via de brandladders naar de ploegen op het dak geleid wordt.”

Drones

Volgens de brandweer zouden de bluswerken nog enige tijd in beslag kunnen nemen: “Het is de isolatie tussen het dak en het plafond die in brand staat en het is moeilijk om exact vast te stellen waar het vuur precies woedt. Eenmaal de brand volledig onder controle is, zullen we ervoor moeten zorgen dat het goed geblust is en er geen heropflakkeringen kunnen zijn. Daarvoor zullen we de drones van de federale politie inzetten.”

In het totaal zette de brandweer zes pompwagens en vier ladderwagens in om het vuur onder controle te krijgen.

De Koningsstraat, tussen het Koningsplein en de Wetstraat, en het Paleizenplein zijn door de interventie afgesloten voor verkeer. Politiediensten hebben ter plaatse een veiligheidsperimeter ingesteld.