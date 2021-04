Brand in Anderlecht eist nog twee slachtoffers: vader en dochter (14) levenloos aangetroffen

Anderlecht IN BEELD. Nieuwe foto’s tonen hoe Brusselse brandweer­man­nen slachtof­fers uit apparte­ments­blok dragen

19 april De hevige brand van afgelopen nacht in Anderlecht zindert nog na in de buurt. Op nieuwe beelden van de Brusselse brandweer is te zien hoe brandweermannen sommige slachtoffers buiten dragen. Ook vier brandweerlieden raakten gewond bij de reddingswerken.