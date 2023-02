BRAFA Art Fair klokt af op meer dan 60.000 bezoekers

Wielrennen Cureghem Sportief wil ook dit jaar jeugdren­ners blijven opleiden ondanks kapers op de kust

Cureghem Sportief werd opgericht in 1911 en is daarmee de oudste wielerclub in het land die constant actief is geweest in het peloton. De voorbije jaren moest de Brusselse club de concurrentie aangaan met een aantal grote ploegen. Dat neemt niet weg dat Cureghem vorig jaar vier provinciale titels kon binnenhalen.

