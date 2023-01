VIDEO. Losgeslagen man met gespijkerde knuppel opgepakt in Matongé-wijk: parket start procedure gedwongen opname

Halle Ambulance­hal AZ Sint-Ma­ria definitief omgebouwd tot spoedvleu­gel: “Aantal patiënten dat op spoed binnenkomt is bijna met derde gestegen”

De spoeddienst van het Algemeen Ziekenhuis Sint-Maria is druk bevraagd. Op vijf jaar tijd is er tot bijna een derde meer bezoekers geteld. Daarom nam het ziekenhuis maatregelen. Het wacht nog steeds op subsidies van de overheid om uit te breiden maar verbouwde intussen zelf al de spoeddienst. “Geen sinecure als je weet dat de financiële situatie in de ziekenhuissector zwaar onder druk staat”, klinkt het. Hoe komt het dat de spoed zo overbevraagd is? En wat zal er voor de patiënt veranderen?

