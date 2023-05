Stad Brussel krijgt 400 gratis tickets voor concert Beyoncé: “Maar meerderheid gaat naar sportclubs en verenigingen, niet naar stadsbestuur”

Politie­macht aanwezig aan station Vilvoorde na meldingen over samentroe­pen­de jongeren: “Geen risico nemen na drama in Zaventem”

De lokale politie is woensdagnamiddag met meerdere ploegen uitgerukt naar de stationsomgeving in Vilvoorde. Dit nadat buurtbewoners en passanten melding hadden gemaakt van samenscholingen door jongeren. In de loop van de namiddag was het opnieuw rustiger.