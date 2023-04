Overnemer gezocht voor Muntpunt Café

Gerenoveer­de woning van Anne (52) staat op instorten na immens waterlek tijdens werken in straat: “Plots begon het hele huis te trillen”

Het waren apocalyptische toestanden in Brussel en de Vlaamse Rand op 4 januari. De hallucinante beelden van de enorme waterlekken in Ukkel, Asse en Dilbeek staan nog in het geheugen gegrift van de vele buurtbewoners wiens woning onderliep. Ruim drie maanden later ging de situatie van kwaad naar erger in Ukkel: een tweede waterlek zorgde ervoor dat de woning van Anne Bollin (52) deze week onbewoonbaar werd verklaard. De advocate moest samen met haar twee dochters (20 en 23) halsoverkop naar een hotel toen de politie deze week een bevel tot uitzetting op haar voordeur plakte. “De voordeur kon niet meer open omdat het huis aan het wegzakken was langs één kant.”