Minderjarige opgepakt voor agressie op Mathias Vanden Borre (N-VA)

Vanden Borre was op 27 april aangevallen door een groep jongeren en had verschillende slagen gekregen, waardoor hij drie dagen werkonbekwaam was.

De feiten vonden plaats in Essegem, waar Vanden Borre aan het wandelen was in afwachting van een boodschap. Zes of zeven jongeren benaderden het parlementslid en begonnen hem te intimideren, waarna hij een stamp in de zij en een slag in het gezicht kreeg. Hij ging lopen, maar de jongeren konden hem bijbenen en probeerden zijn gsm af te nemen, waarmee hij het incident filmde. Uiteindelijk zette hij het opnieuw op een lopen en kon hij zijn belagers afschudden. Daarna belde hij de politie.