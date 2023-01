KIJK. Losgeslagen man met gespijkerde knuppel opgepakt in Matongé-wijk: parket start procedure gedwongen opname

Halle Carnavali­tis warmt feestvier­ders wekelijks op voor drie dolle dagen

De ploeg van Carnavalitis heeft in café De Lantaarn een nieuw seizoen van het programma op Radio Victoria afgetrapt. De komende weken wordt elke maandag verslag uitgebracht van groot en klein nieuws in de Halse carnavalswereld. En er zijn ook dit keer weer ‘speciallekes’ voorzien. Uniek wordt de uitzending van Victoria en Gruute Met TV op maandag 13 februari vanuit ‘Den Keizer’ in Ninove. Na ‘Tagada Ajoin’, de ludieke clash met Aalst in 2019, trekken ze nu naar Wettelstad Ninof want ook daar wordt stevig carnaval gevierd. Daarvoor wordt samengewerkt met Enkaavee, de carnavalsradio in Ninove. Ook iets om naar uit te kijken is de Nacht van de Carnaval top 100 op vrijdag 3 maart in De Kazerne in Halle. Luisteraars mogen vanaf 23 januari stemmen op hun favoriete carnavalhits. Zij beslissen wie dit jaar op nummer 1 staat. Vorig jaar kreeg ‘Hallemoe soame’ met ‘Voesj Doon’ de meeste stemmen. Online kan je intussen de hele dag en nacht door naar carnaval en feestmuziek luisteren op een carnavalsradio op www.radiovictioria.be. Didier Decooman keert ten slotte terug en presenteert op maandagavond de pré-Carnavalitis vanaf 19 uur, met elke week onder andere een duik in het carnavalsarchief van Victoria. Carnavalitis zelf wordt elke week vanaf 20 uur uitgezonden.

