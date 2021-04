Honderdtal feestvierders op Brusselse Sint-Katelijneplein: politie moet plaats ontruimen

Anderlecht Hevige brand in Anderlecht: brandweer waakt hele nacht over getroffen gebouw, gemeente vangt 14 families op in hotels

19 april Er zal de hele avond en nacht een brandwacht ter plekke blijven in de Heyvaertstraat in Anderlecht, waar afgelopen nacht een hevige brand woedde. Dat meldt Walter Derieuw, woordvoerder bij de Brusselse brandweer. De gemeentediensten brachten 14 families onder in twee hotels. De balans blijft met één dodelijk slachtoffer, vier personen in kritieke toestand en 30 ziekenhuisopnames in totaal ongewijzigd.