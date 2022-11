Brandweer moet boom omhakken om man te bevrijden die in werfkraan klimt: “Hij had schrik van een vriend”

Brussel Brand in restaurant in Elsene: drie personen uit apparte­ment gered

In de Dublinstraat in Elsene heeft zaterdagochtend een felle brand gewoed in de keuken van een restaurant. Drie personen die in de appartementen boven het restaurant wonen, moesten door de brandweer gered worden. Zij moesten evenwel niet naar het ziekenhuis worden overgebracht. Dat meldt de brandweer.

19 november