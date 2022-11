Nieuw koffieconcept in Alhambrawijk opent in januari de deuren: “Buurt nieuw leven inblazen met huisgebrande koffie en broodjes met een twist”

“Ik en mijn collega Paul kregen het idee voor een koffiebar een jaar of zes geleden”, vertelt medeoprichtster Eléonore. “Dat idee raakte twee jaar geleden in een stroomversnelling, nadat we Pierre en Louise leerden kennen toen we allemaal werkten in een koffiehuis van ‘Specialty Coffee’. We kenden maar weinig plaatsen waar ze goeie koffie en broodjes serveerden en een gezonde werkethiek wordt gehanteerd. Daarom besloten we samen de sprong te wagen.”

Nieuw leven

‘Damn Good Café’ zal openen in de Sint-Jan Nepocumenusstraat, in de Alhambrawijk. Die heeft niet de beste reputatie. In het verleden kreeg de wijk regelmatig te maken met overlast en druggebruik, vaak in verband met de plaatselijke prostitutiebars. Maar de laatste jaren worden er inspanningen geleverd om de buurt een nieuw leven in te blazen. “Het pand waar we ons zullen vestigen stond lange tijd leeg. De Stad Brussel wou er een nieuwe handelszaak in onderbrengen. Zo hebben we deze locatie gevonden.”

Over de kwalijke reputatie van de Alhambrawijk maakt Eléonore zich geen zorgen. “We geloven dat er verandering op komst is. 15 jaar geleden werkte ik hier in de buurt. Het zag er toen nog een stuk grimmiger uit. Er waren bijvoorbeeld veel minder handelszaken als nu. Dichtbij ons pand is er nu een kunstgalerij, en de voorbije jaren zijn er veel nieuwe zaken bijgekomen. Café Flamingo is er een van, en ook het frietkot aan het Ijzerplein is recent gerenoveerd. We kunnen dus wel stellen dat de wijk aan het heropleven is. Met onze bar hopen we daar ook aan bij te dragen. In september zijn we trouwens begonnen met de voorbereidingswerken, en tot nu toe hebben we nog geen negatieve ervaringen gehad.”

Volledig scherm Brusselaars Paul, Louise, Eléonore (onderaan) en Pierre. © Eléonore Fedoul

Verassende smaken

“De koffie op de kaart wordt door ons gebrand in Gent”, legt Eléonore uit. “Daarvoor werken we samen met ‘Way Coffee Roasters. In Brussel zijn we de eersten die met hen in de boot springen. En daarnaast zullen er ook andere Belgische en Europese koffiespecialiteiten te verkrijgen zijn, met focus op het lokale en duurzaamheid.” Ook de broodjes hebben een originele twist: “We inspireren ons op verschillende wereldkeukens. Voor onze sandwich ‘Motoko’ geven we bijvoorbeeld onze interpretatie van ‘chicken katsu’, een gevestigde waarde in de Japanse keuken. ‘Vito’ heeft dan weer Italiaanse invloeden, met vleesballetjes, marinarasaus, Parmezaan,.. We trachten zo verassend mogelijk uit de hoek te komen.”

Om het project te ondersteunen, lanceerden de oprichters een crowdfunding. “Sommige installaties, zoals onze koffiemachine, zijn heel duur. Met de crowdfunding hopen we dat deels te kunnen opvangen.” ‘Damn Good Café’ zou midden januari opengaan. “Er staat alvast een klein openingsfeest op de planning. Daar zullen we later wel meer informatie over geven via onze sociale media.”

