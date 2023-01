Brandweer rukt uit voor brand in geïmproviseerd kamp

Halle Hallemaal Gelijk viert vijfde verjaardag in Huis Nest

De leden van LGBTQ-+ vereniging Hallemaal Gelijk vierden in Huis NEST in Halle de vijfde verjaardag van de vereniging die er wil zijn voor de holebi-gemeenschap in de Zennevallei. De kiem van de vereniging werd in 2018 gezaaid door een giftige comment op Facebook toen de regenboogvlag wapperde aan het stadhuis. Al gauw beseften enkele vrienden dat de holebi’s in de streek een vereniging kon gebruiken die onderstreepte dat iedereen gelijk was. Hallemaal Gelijk organiseert intussen heel wat activiteiten en heeft zelfs een onthaalwerking uitgebouwd waar iedereen met vragen terecht kan. En intussen lonkt Hallemaal Gelijk ook naar de scholen. “Om ook daar het thema levend en bespreekbaar te houden”, aldus voorzitter Stefaan Demol tijdens zijn toespraak. “Want gelijkheid zou eigenlijk bovenaan elk leerprogramma moeten staan. Van de kleuterschool tot de universiteit.”

16 januari