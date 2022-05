Bozar opent volgende week ‘Solar’: nieuwe rooftopbar met panorama over Brussel

“Solar ademt de sfeer van een verborgen tuin in een van de mooiste historische gebouwen in Brussel, een plek om even te ontsnappen uit het hart van de stad”, klinkt het bij het Paleis voor Schone Kunsten. Het dakterras van Bozar werd vorig jaar voltooid en bracht een hommage aan de plannen van architect Horta, wiens wens het altijd was om het dak open te stellen voor het publiek.