Bozar onthult komend muziekseizoen

Opera, jazz of flamenco

Qua opera put Bozar uit het verleden met de zelden uitgevoerde ‘Theseus’ van Jean-Baptiste Lully en de virtuoze ‘Céphale et Procris’ van Élisabeth Jacquet de La Guerre. Maar er staan ook hedendaagse creaties zoals ‘Einstein on the Beach’ van Philip Glass of ‘Lessons in Love and Violence’ van George Benjamin op de kalender.