Bouwwerf stort in: één dode, drie personen zwaargewond naar ziekenhuis overgebracht

Koekelberg 10-jarig meisje in kritieke toestand afgevoerd met CO-intoxica­tie in Koekelberg

De Brusselse brandweer heeft zondag in de late namiddag een 10-jarig meisje in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht nadat ze een CO-vergiftiging opgelopen had. Een slecht verluchte badkamer in een flat in de Pantheonlaan in Koekelberg lag aan de basis van de CO-intoxicatie. Volgens de laatste berichten is het meisje stabiel.

12 december