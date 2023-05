Bokser die vervolgd wordt voor ontvoering en mishandeling zal zich in het Frans verdedigen

Vier jonge onderne­mers brengen jouw ontbijt aan huis: “Binnenkort willen we in heel Brussel leveren”

Bakkerij Gérard, dat is de naam die vier jonge ondernemers gegeven hebben aan hun concept. En dat is? Ontbijt aan huis leveren in het Brusselse. En dat slaat aan. Twee weken na de opstart staan al heel wat klanten op de wachtlijst. “Eigenlijk is het een uit de hand gelopen thesisproject.”