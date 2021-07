Boerkini toegelaten en apart zwemuur voor vrouwen: openluchtzwembad Flow krijgt meteen kritiek uit politieke hoek

AnderlechtDonderdag opende in Brussel voor het eerst in veertig jaar opnieuw een openluchtzwembad de deuren, maar de organisatie van FLOW krijgt al meteen stevige kritiek uit politieke hoek. Zowel Georges-Louis Bouchez (MR) als Theo Francken (N-VA) begrijpen niet dat vrouwen een apart zwemuurtje krijgen en dat boerkini’s er toegelaten zijn. “We zien niet in wat we mis doen”, klinkt het bij de organisator.

Sinds donderdag kan je zwemmen in openluchtzwembad FLOW langs het kanaal in Anderlecht, ter hoogte van de Pierre Marchantbrug. Maar nu al krijgt organisator Pool is Cool stevige kritiek te verwerken van MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez. Die reageerde boos op Twitter. “Onze waarden worden ondermijnd door de onkundige medeplichtigheid van sommigen. Boerkini toegelaten en gereserveerde uren voor vrouwen. De communautaristische waanzin gaat voort.” De MR-voorzitter vraagt dat Staatssecretaris voor Gendergelijkheid, Gelijke Kansen en Diversiteit Sarah Schlitz (Ecolo) optreedt tegen de maatregel. Ook N-VA’er Theo Francken reageerde op zijn sociale media. “Aparte zwemuurtjes en boerkini’s toegelaten: welkom in de hoofdstad van Europa”, viel er te lezen. “Het segregatiehek is nu helemaal van de dam.”

“Ik ben verrast over de reacties, al is het geen verrassing als ik zie uit welke hoek ze komen”, antwoordt Paul Steinbrück op de kritiek. “Jammer dat de politici alleen via Twitter hun ongenoegen uiten en geen contact met ons opnamen. Wij zijn zeker bereid om met hen in gesprek te gaan, maar dan moeten ze die stap naar ons wel zetten.”

Volledig scherm FLOW in Anderlecht. © Sander de Wilde

Geen discriminatie

Volgens Steinbrück was het eerste aparte zwemuurtje voor vrouwen zaterdagochtend alvast een succes. “Dit heeft niets met discriminatie te maken, maar we willen dat de vrouwen zich een uur lang comfortabeler en veiliger kunnen voelen. In Antwerpse fitnessclubs zijn er ook aparte uren voor vrouwen. Voor ons is dit absoluut geen thema. Net als de toelating van de boerkini geen thema is. Iedereen mag komen zwemmen in de zwemkledij die hij of zij wenst. Jammer dat men er hier in België opnieuw moeilijk over doet. In Berlijn kijkt niemand meer om wanneer een vrouw in boerkini gaat zwemmen.”

Het openluchtzwembad kende volgens de organisator al veel succes in de eerste openingsdagen. “Ondanks dat het weer niet altijd mee wil, zijn alle uren volgeboekt. Per uur mogen 25 tot maximaal 30 mensen samen komen zwemmen. Dat betekent dat we dagelijks zowat 240 zwemmers kunnen ontvangen. We mogen zeer tevreden terugblikken op onze eerste drie dagen.”

FLOW is een tijdelijk zwembad - 17 meter op 7 meter en nog eens 1,2 meter diep – dat tot eind augustus aan het kanaal in Anderlecht blijft staan.