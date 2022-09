BOB-campagne werpt vruchten af: “350 bestuurders positief geblazen”

Brussel Brussel slechtste leerling van de klas in het verkeer, bij 1 op 5 letselonge­val­len is step betrokken: “We hadden al eerder gewaar­schuwd dat er nieuwe regels moesten komen”

Brussel is één van de slechtste leerlingen van de klas in het verkeer: het aantal letstelongevallen steeg nergens zoveel als in onze hoofdstad. Dat blijkt uit de verkeersveiligheidsbarometer dinsdag van Vias Institute. Het kabinet van Brussels minister van mobiliteit Elke Van den Brandt analyseert de cijfers in de hoofdstad.

30 augustus