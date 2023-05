‘Blökken’ kan in IKEA Anderlecht, niet in Zaventem

Nieuw monsterpro­ces in aantocht? Parket wil 124 personen en 4 firma’s voor rechter in ‘grootste drugsdos­sier uit de geschiede­nis’

Het federaal parket wil maar liefst 124 personen en 4 firma’s voor de rechter brengen in het onderzoek naar een criminele organisatie die op grote schaal cocaïne invoerde van Ecuador naar Europa. Het proces is een gevolg van het Sky ECC-onderzoek in Brussel, dat in oktober 2021 leidde tot 114 huiszoekingen waarbij 64 mensen werden opgepakt. De zaak wordt deze week voor de Brusselse raadkamer behandeld en kan het grootste proces ooit in ons land worden.