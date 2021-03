Binnenlandse Zaken vraagt onderzoek naar subsidies aan Brusselse vzw

Sint-Jans-MolenbeekDe minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) wil de subsidies aan de Brusselse vzw van Sihame El Kaouakibi, We Love BXL, laten onderzoeken. Haar voorganger Jan Jambon (N-VA) kende de vzw in totaal 200.000 euro toe om radicalisering bij jongeren te voorkomen. De minister wil nu laten onderzoek hoe dat geld is besteed.

Het hoge subsidiebedrag voor de vzw We Love BXL riep in 2017 al vragen op. Waarom kreeg een onbekende, pas opgerichte vzw zonder inbedding in Molenbeek ineens zoveel overheidsgeld? “Destijds hadden veel Molenbeekse organisaties daar wel vragen bij”, herinnert Rachid Barghouti, de woordvoerder van huidig burgemeester Catherine Moureaux (PS) zich. “Het is heel ongewoon dat een vzw met zo’n groot bedrag opstart. Meestal werkt het omgekeerd: een organisatie begint klein, doet interessante activiteiten, en krijgt dan subsidies. We Love BXL bestond nog niet zo lang, toen er al sprake was van een gigantische subsidie.”

Het was minister Jan Jambon (N-VA) die destijds 200.000 euro toekende aan de vzw van El Kaouakibi (Open Vld). Van die 200.000 zouden onder andere de intussen beruchte kleerkast zijn betaald.

Geen inzage

“De gemeente Molenbeek heeft daar geen rol in gespeeld”, zegt Barghouti. “Wij hebben dus ook geen inzage in hun activiteiten. Over hun inhoudelijke werking kunnen wij in Molenbeek dus oordelen.”

De minister van Binnenlandse Zaken weet momenteel ook niet hoe de 200.000 euro subsidie besteed is. “Dat laten we door de FOD Binnenlandse Zaken onderzoeken”, bevestigt het kabinet-Verlinden. “We willen weten wat er precies is ontvangen en welke facturen daar tegenover staan.”

Hoelang dat onderzoek zal duren is nog niet duidelijk. De vzw We Love BXL is nog steeds actief in Molenbeek, waar ze onder andere dansworkshops en taaltafels organiseert.

