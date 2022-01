BINNENKIJKER. Véronique (65) woont boven de Koninklijke Sint-Hubertusgalerijen in Brussel: “Als je hier binnenwandelt, waan je je in een ander universum”

BrusselDe Koninklijke Sint-Hubertusgalerijen in het centrum van Brussel staan dan wel synoniem aan toeristen en handelszaken, de galerijen doen toch vooral wenkbrauwen fronsen dankzij hun glansrijk decor. Wat weinig mensen weten is dat er boven die koninklijke promenade, stijlvolle cafés en luxewinkels ook een 50-tal appartementen liggen. We kloppen aan bij Véronique Toefaert (65), die al twintig jaar onder het glas van de galerijen woont. “Ik ga hier nooit meer weg.”