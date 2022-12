Bijna helft aangehouden Brusselse relschoppers is minderjarig

BrusselVan de 59 relschoppers die gisteren in Brussel werden aangehouden tijdens de rellen na de WK-match, is bijna de helft minderjarig. De persoon die gerechtelijk werd aangehouden, had een grote zak vuurwerk bij zich. Dat bevestigt de politie.

Voor de vierde keer braken rellen uit na de WK-match Marokko-Portugal. Volgens de politie werd er enorm veel gebruik gemaakt van pyrotechnisch materiaal. Bengaals vuurwerk, rookbommen en vuurpijlen doken overal op. De opstoten vonden voornamelijk plaats aan de Poincarélaan/Luchtvaartsquare, niet ver van de Lemonierlaan in het centrum van Brussel. Daar gebeurden volgens de politie ook de meeste aanhoudingen. “In totaal heeft de politiezone Brussel Hoofdstad Elsene 49 mensen aangehouden. Daarvan waren 24 minderjarig”, zegt politiewoordvoerster Ilse Van de keere. “Dat is een zeer onrustwekkend cijfer. Daarom hebben we met het parket van Brussel afgesproken dat we een proces-verbaal zullen overmaken ter attentie van het jeugdparket.” De jongeren riskeren een GAS-boete van 350 euro. Verder werden nog 10 administratieve aanhoudingen gedaan in andere Brusselse politiezones.

Quote Op een werf in de buurt werden grote borden afgebroken, die vervolgens naar de mensen werden gegooid. En vuurwerk werd horizon­taal afgestoken, in de richting van de politie. Ilse Van de keere, woordvoerster van de politiezone Brussel Hoofdstad Elsene

Behalve de jonge leeftijd van de relschoppers, viel ook op hoe ze de politie viseerden. “Feestvieren kan absoluut, daar hebben we geen probleem mee”, gaat Van de keere verder. “Maar er is een grens. We zijn zaterdagavond tussengekomen op het moment dat er ijzeren staven gegooid werden naar de politie. Op een werf in de buurt werden dan weer grote borden afgebroken, die vervolgens naar onze mensen werden gegooid. En het vuurwerk werd plots horizontaal afgestoken, in de richting van de politie. Op dat moment vormen de jongeren een gevaar voor andere mensen, en moeten we in actie schieten.”

Dat de situatie niet nóg meer escaleerde, is voor een groot deel te danken aan de menselijke ketting die buurtbewoners vormden. “Het is dankzij een samenwerking tussen politie en de ‘groene hesjes’, dat erger voorkomen kon worden. We stonden tijdens de rellen in nauw contact met hen en wensen hen uitdrukkelijk te bedanken voor hun hulp”, zegt Van de keere.

KIJK. Sfeer slaat om in Brussel: beelden tonen hoe relschoppers de politie bekogelen met stenen en vuurwerk

Camerabeelden

Het is met andere woorden een mirakel dat er zaterdag geen gewonden vielen. De politie heeft tot dusver geen weet van slachtoffers, maar de situatie zal de komende dagen nog opgevolgd worden. “We zullen nog debriefen, en ook de camerabeelden zullen nog geanalyseerd worden. Aan de hand daarvan kunnen we mogelijks nog meer mensen linken aan de rellen. Maar dat is geen gemakkelijke taak aangezien de jongeren zich onherkenbaar maakten met kap en sjaal.”

De persoon die gerechtelijk werd aangehouden, zou een grote zak vuurwerk bij zich hebben gehad.

