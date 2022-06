Bijna 80 Brusselse Nederlandstalige scholen kregen crisishulp afgelopen maanden

vilvoorde Op huizen­jacht in... Koningslo: “Het beste van twee werelden voor wie houdt van groen én leven in de brouwerij”

Op zoek naar een nieuwe stek, of gewoon erg nieuwsgierig naar wat de huizen tegenwoordig kosten in Vlaanderen en waar iedereen wil wonen? Wij gaan elke week op onderzoek met een lokale makelaar. Deze week: Meise, dat in vogelvlucht op 13 km van Brussel ligt en vooral bekend is van de Nationale Plantentuin. Meer huizenjachten vind je in ons dossier.

11:53