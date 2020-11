Bezorgdheid en kwaadheid over drukte in Brussel: “Hoe is dat toch mogelijk? Doe dat nu toch eens goed”

BrusselHet was zaterdagavond over de koppen lopen op de Brusselse Grote Markt. De hele dag lang viel de drukte al op in de Brusselse binnenstad, en dat terwijl zowel horeca als winkels gesloten zijn. De Brusselse politie stuurde extra manschappen. "Sommige mensen zullen het nooit begrijpen”, reageert viroloog Marc Van Ranst. Ook infectiologe Erika Vlieghe en Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) maken zich grote zorgen: “Doe dat nu toch eens goed”.

De beelden van de Brusselse Grote Markt op zaterdagavond laten weinig aan de verbeelding over: het was er erg druk naar coronanormen. “We zijn aanwezig en spreken mensen aan”, reageerde Oliver Slosse, woordvoerder van de politiezone Brussel Hoofdstad - Elsene. “We controleren niet intensief want het lijkt vooral om familiale bubbels te gaan. Maar het is veel volk en dus zetten we er nog extra ploegen op.”

Met de eindejaarsperiode, de heropening van de winkels en een koopzondag in het verschiet, voorspellen de beelden niet veel goeds. Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (sp.a) liet zaterdagavond ook weten dat de koopzondagen niet zullen doorgaan als burgemeester geen afstand kunnen garanderen.

“Als dit de voorzet is op wat komt, zullen we ons moeten aanpassen”, vervolgt Slosse. “We kijken na welke maatregelen mogelijk zijn om in de komende maand te vermijden dat zoveel mensen samenkomen.”

Brussels burgemeester Philippe Close (PS) reageerde op Twitter dat er “spijtig genoeg te veel mensen op hetzelfde moment” naar het centrum van Brussel kwamen afgezakt. “Wij vragen met aandrang dat iedereen de COVID-regels volgt. We moeten allemaal samen onze inspanningen volhouden!”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Viroloog Marc Van Ranst op zijn beurt zegt dat “sommige mensen het nooit zullen begrijpen”. “Sommige mensen begrijpen het vanzelf. Sommige mensen begrijpen het wanneer je het hen uitlegt. Sommige mensen zullen het nooit begrijpen”, reageert hij in een tweet.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Ook Erika Vlieghe maakt zich druk over de grote volkstoeloop in Brugge en Brussel. “Als ik dit allemaal zie, vraag ik me af of we eigenlijk wel bijleren als maatschappij. Ik word daar kwaad van”, zegt ze in De Zevende Dag. “Er is al heel wat geschreven over de aanleiding van deze tweede golf, maar dan zie je hoe opnieuw horden mensen foto’s van elkaar staan te nemen zonder masker. Waarom wordt dat niet gehandhaafd? Waarom is er nu weer een oeps-moment, alsof niemand dit zag aankomen? Hoe is dat nu mogelijk? We staan nog voor vele lastige maanden, dus doe dat nu toch eens goed.”

“Ik maak me daar gigantisch veel zorgen over”, reageerde ook minister-president Jan Jambon in ‘De Zevende Dag’. “Dit is wat we niet willen zien gebeuren. Mensen worden natuurlijk gelokt als ze te horen krijgen dat de lichtjes in de kerstboom op een grote markt aangestoken worden. Maak daar toch geen evenement van. De evenementensector zou hier een steentje kunnen bijdragen om de ‘crowd control’ te organiseren.”