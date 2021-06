Bezoek Biden verloopt zonder al te veel hinder, wel enkele manifestaties aan Amerikaanse ambassade

BrusselHet bezoek van Amerikaans president Joe Biden aan Brussel hebben niet voor noemenswaardige verkeershinder gezorgd in de hoofdstad. Enkel in de buurt van de NAVO-perimeter was er wat verkeershinder. In de marge van het bezoek van de Amerikaanse president vonden er ook enkele manifestaties plaats aan de Amerikaanse ambassade in Brussel, waar Biden de nacht doorbrengt.

Hoewel de politie op voorhand aangestuurd had om zoveel mogelijk de wagen te mijden en aangeraden had om vandaag en morgen door Brussel te reizen met metro en trein, bleef echte verkeershinder in het stadscentrum uit, laat woordvoerder Ilse Van de keere weten. “Enkel aan in de buurt van de NAVO-perimeter, op de Haachtsesteenweg en de Jules Bordetlaan, was er hinder.”

Betogingen

In de buurt van de Amerikaanse ambassade vonden maandag in de namiddag twee manifestaties plaats. Amnesty International kwam er Biden oproepen om het detentiecentrum Guantánamo te sluiten. Amnesty-activisten toonden een 40-tal portretten van mensen die opgesloten zijn op de Amerikaanse basis.

“Al in 2009, toen hij vicepresident was, beloofde Joe Biden dat hij Guantánamo zou sluiten. We zijn twaalf jaar later, hij is nu president en de gevangenis is er nog steeds. Het is nog steeds het toneel van mensenrechtenschendingen en blijft een schandvlek voor de VS, nu al meer dan 19 jaar”, aldus Wies De Graeve, directeur van Amnesty International Vlaanderen.

Guantánamo opende in januari 2002 onder president George W. Bush in de nasleep van de aanslagen van 11 september 2001. Het was bedoeld als een gevangenis buiten de grenzen van de Verenigde Staten voor het vasthouden van terroristen. Al jaren komen er verhalen naar boven van gefolterde gevangenen die hun mensenrechten omzeild zien. Volgens Amnesty worden er nog steeds 40 mannen arbitrair, in slechte omstandigheden en voor onbepaalde tijd vastgehouden, wat in strijd is met het internationaal recht.

Volledig scherm © Photo News

Iraanse dictatuur

Ook de Iraanse gemeenschap liet haar stem horen aan de ambassade. Met een boodschap gericht aan Biden vroegen de manifestanten dat de wens van het Iraanse volk wordt ingewilligd en er wordt opgetreden tegen de dictatuur in Iran.

“We staan hier voor onze rechten en miljoenen mensen in Iran die vrijheid willen in ons land. Deze mensen zijn al meer dan 40 jaar aan het lijden onder een dictatuur. Ze hebben veel opofferingen gedaan om vrijheid en democratie te bereiken. Stop de executies en de massale repressie van onze generatie”, verklaart Mehdi Nobari van IranRef, de Belgische vereniging van Iraanse vluchtelingen.