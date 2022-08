Bewoners veroorzaken brand in appartement: “Ze waren onder invloed van drank of drugs”

De brand ontstond zaterdag in de vroege ochtend omstreeks 3.40 uur en veroorzaakte hevige rookontwikkeling in het hele gebouw. Met behulp van een luchtladder werden drie personen via een balkon geëvacueerd. “Het was niet duidelijk of er nog meer mensen in het gebouw waren. De personen van het kelderappartement sloegen wartaal uit, want ze waren onder invloed van drank of drugs. Ze spraken van een hond die nog binnen zat”, zegt Walter Derieuw, woordvoerder van de Brusselse brandweer.