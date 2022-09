Bewoners van Brusselse woonzorgcentra nemen het tegen elkaar op in spannende race

Tijdens Mel’Express gingen verschillende teams van gemotiveerde bewoners uit verschillende woonzorgcentra op avontuur doorheen Brussel. De wedstrijd stond volledig in het teken van de vele parken die de Brusselse gemeenschap opfleuren. Zo voerden de deelnemers opdrachten uit in Parc du cinquantenaire, Parc royal, Parc Elisabeth en Château du Grand Bigard. Die opdrachten waren heel gevarieerd: van rebussen oplossen tot oriëntatieopdrachten en objectzoektochten. Geen uitdaging was te groot voor de actieve mannen en verouwen. De bewoners kregen bij elke succesvolle opdracht punten om uiteindelijk tot een winnaar te komen.

Teamgeest

“Uiteraard wint iedereen graag, maar de Mel’Express is vooral bedoeld om plezier te hebben en om de teamgeest van de deelnemers aan te moedigen. We zien het dan ook vooral als een leuke manier voor de bewoners om buiten de residentie te gaan en herinneringen op te halen in de hoofdstad. Daarnaast past de activiteit ook perfect binnen ons zorgkader, want we stimuleren de ruimtelijke en temporele oriëntatie en de cognitieve functies dankzij de verschillende denk- en doe-opdrachten”, aldus Félix Simon van woonzorgcentrum Mélopée in Sint-Jans-Molenbeek.