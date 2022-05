Bewoner sterft bij brand in rusthuis in Elsene

Brussels Gewest “Je veux nager”: organisa­ties lanceren crowdfun­dings­cam­pag­ne voor openlucht­zwem­men in Brussel

Met het nummer ‘Je Veux Nager’ van Arno in de hoofdrol lanceren Pool Is Cool en Growfunding een crowdfundingcampagne voor openluchtzwemmen in Brussel. De initiatiefnemers hopen zo’n 60.000 euro op te halen.

20 mei