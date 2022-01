Bewakingsbeelden toonden hoe Benjamin P. (23) de 55-jarige Maria op de sporen duwde, zo kon metrobestuurder Youssef op het nippertje haar leven redden

BrusselHet was de 23-jarige Fransman Benjamin P. die vrijdagavond de 55-jarige Maria P. op de sporen duwde in metrostation Rogier in Brussel. Dankzij een ultieme reflex van metrobestuurder Youssef kon het metrostel nog net op tijd stoppen. Mogelijk zag hij in de tunnel al dat er iets gaande was in het station, waardoor hij op tijd kon stoppen. MIVB-woordvoerder An Van hamme legt uit hoe het kan dat de bestuurder zo snel kon stoppen.