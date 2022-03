Bewakingsbeelden tonen hoe voorbijgangers molotovcocktails naar politiekantoor van Molenbeek gooien, één belandt in commissariaat

Brussel OVERZICHT. Brusselse binnenstad wordt binnenkort autoluw: dit moet je weten. “Bereik­baar­heid gaat voor iedereen verbeteren”

Vanaf midden augustus treedt in Brussel een nieuw circulatieplan in werking dat doorgaand verkeer uit het stadscentrum moet weren. Het verkeer moet zo niet alleen vlotter gaan draaien voor mensen die de hoofdstad als bestemming hebben, maar ook de leefbaarheid, veiligheid en aantrekkelijkheid van de Vijfhoek - de Brusselse binnenstad - verbeteren. Brussels schepen van Mobiliteit Bart Dhondt (Groen) doet de plannen uit de doeken. “Aan mensen die uit Vlaanderen met de auto komen, zeggen we: je bent meer dan welkom, we begeleiden je naar een publieke parking waar je je auto kan zetten om een dagje te gaan Brusselen.”

18 februari