Beveiligingsbedrijf G4S geeft brand- en techniektraining aan ambulanciers. “In het Europees Parlement doen we ongeveer 200 medische interventies per jaar.”

Beveiligingsbedrijf G4S geeft brand- en techniektraining aan ambulanciers in hun team van Safety Guards. Die worden specifiek ingezet om in noodsituaties eerste hulp te verlenen. “Ambulanciers beschikken al over een groot deel van de noodzakelijke vaardigheden om Safety Guard te worden en kunnen daarnaast ook als ambulancier aan de slag blijven”, zegt Amaury Sauer, contract manager G4S bij het Europees parlement. “Op dit moment zijn we op zoek naar nieuwe ambulanciers, onder andere voor interventies in het Europees Parlement. De ambulanciers krijgen een aangepaste brand- en techniekopleiding na hun aanwerving.”

De “Safety Guards” staan 24/7 paraat binnen een bedrijf of organisatie om bijvoorbeeld mensen uit een brand te evacueren en de eerste hulpverlening toe te dienen in elk mogelijk geval waarbij een medische interventie nodig is. “We hebben vooral mensen nodig met een medische achtergrond omdat 85 tot 90% van onze interventies een medisch karakter hebben. Het gaat over gemiddeld 200 tot 250 interventies per jaar”, aldus Sauer.

Ze werken ook vaak op plekken met gevaarlijke stoffen, zoals industriële gebieden of Seveso-sites. Denk daarbij aan de terreinen van oliemaatschappijen en de Belgische kerncentrales. Maar ook organisaties zoals het Europees Parlement in Brussel doen steeds vaker een beroep op deze Safety Guards.

“Risico’s in organisaties hangen af van de activiteit van een organisatie, maar ook van het aantal bezoekers en vaste medewerkers. In het Europees Parlement zijn bijvoorbeeld duizenden mensen actief over een heel uitgebreid gebied. Wanneer er een brand uitbreekt in zo’n gebouw of iemand onwel wordt of een hartinfarct krijgt, moet er snel, maar vooral ook juist gehandeld worden. Zo is er bijvoorbeeld al eens een kind geboren in het Europees parlement en hebben de Safety Guards de vrouw bijgestaan bij de bevalling.”

Tekort aan vrijwillige brandweermannen

In het verleden deed G4S vooral een beroep op vrijwillige brandweermannen voor deze job. Zi Maar nu de lokale korpsen de laatste jaren in snel tempo overschakelen naar een volledig beroepskader, zag G4S deze profielen meer en meer verdwijnen uit hun Safety Guard-divisie. Door geïnteresseerde ambulanciers de nodige brandopleiding te geven, hoopt G4S de uitstroom van vrijwillige brandweermensen op te vangen.

Volledig scherm G4S geeft brand- en techniektraining aan ambulanciers © G4S